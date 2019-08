AfD aan kop in Oost-Duitsland, maar de partij kampt met interne strubbelingen

Een uitspraak waarin Urban belooft criminele vluchtelingen het land uit te zetten, wordt met luid applaus ondersteund. "Als je jezelf serieus neemt, dan ga je toch geen oorlogsvluchtelingen in de klas zetten bij Duitse kinderen. Dan bereid je ze voor op terugkeer, want als de oorlog voorbij is dan ga je gewoon terug", vervolgt Urban zijn toespraak. Opnieuw klinkt er geklap.

Inwoners van de voormalige DDR voelen zich nog altijd regelmatig achtergesteld tegenover het 'rijke' West-Duitsland. De hogere werkloosheid en lagere lonen frustreert mensen in het oosten en maakt ze gevoeliger voor het populistische geluid. Volgens deelstaatvoorzitter Urban heeft het ermee te maken dat de mensen in Saksen al een keer geleefd hebben in een autoritaire staat. Daardoor zouden inwoners van zijn deelstaat sneller patriottistisch durven op te treden tegen huidige bestuurders.

Via de media

Urban baalt van de strubbelingen en vindt het bezwaarlijk dat dit nu via de media wordt gespeeld. "Als mijn partijgenoten het niet met mij eens zijn kunnen zij mij altijd bellen. Nu wordt het via de media gedaan en dat schaadt de partij pijn. Maar echte spanning tussen de Flügel en de AfD is er niet."

Of de AfD - met de Flügel - daadwerkelijk de grootste gaan worden in Saksen en Brandenburg, zal blijken op 1 september. Op 27 oktober gaan ze ook stemmen in Thüringen, eveneens in de voormalige DDR en de deelstaat van Björn Höcke. Ook hier staat de AfD er in de peilingen met 24 procent goed voor.