OM in beroep tegen vrijspraak militairen Schaarsbergen

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van vijf militairen van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen.

De militaire rechtbank in Arnhem sprak de mannen anderhalve week geleden vrij van stelselmatige mishandeling, bedreiging en vernedering van drie collega's. Volgens de rechter vonden er op de Oranjekazerne wel strafbare feiten plaats, maar is niet bewezen dat het vijftal daaraan meedeed.

Het OM vindt dat er wel degelijk voldoende bewijs is dat de vijf verdachten betrokken waren bij de strafbare feiten. Eerder eiste het OM taakstraffen van 40 tot 240 uur.

Anaal verkracht

De slachtoffers, drie voormalige leden van de mortiergroep, deden eind 2017 en begin 2018 aangifte. De misstanden zouden hebben plaatsgevonden in 2013, toen alle betrokken militairen waren gelegerd in Schaarsbergen.

Een militair verklaarde dat hij na gedwongen drugsgebruik werd mishandeld en daarna anaal werd verkracht door een korporaal, terwijl andere mannen hem vasthielden. Een andere militair zegt dat hij werd geschopt en geslagen. Ook zou er over hem heen zijn geplast.

Naar aanleiding van de misstanden stelde staatssecretaris Visser een onderzoek in naar de kazerne. De onderzoekers concludeerden in een tussenrapportage (.pdf) dat er inderdaad sprake was van pesterijen, intimidatie en seksueel geweld.