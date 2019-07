Taakstraffen geëist voor militairen in misbruikzaak

Het Openbaar Ministerie heeft werkstraffen van 40 tot 240 uur geëist tegen vijf (oud-)militairen van de mortiergroep van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen. Volgens de aanklagers zijn ze verantwoordelijk voor de stelselmatige mishandeling, bedreiging en vernedering van drie militairen.

Die misstanden zouden hebben plaatsgevonden in 2013, toen alle betrokken militairen waren gelegerd in de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Een van de militairen zou na het gedwongen gebruik van drugs zijn mishandeld en anaal verkracht door een korporaal. Een ander verklaarde dat collega's over hem heen plasten en dat een sergeant daarom moest lachen.

De slachtoffers hebben er in dat jaar al melding van gemaakt bij hun commandant en Defensie deed aangifte, maar er kwam geen strafrechtelijk onderzoek omdat de betrokken militairen geen aangifte wilden doen. In 2017 en 2018 deden ze dat alsnog.

Onderzoekscommissie

In 2017 kwamen de slachtoffers met hun verhaal naar buiten in de Volkskrant. Een door de staatssecretaris ingestelde speciale onderzoekscommissie concludeerde daarna in een tussenrapportage dat er in de Oranjekazerne inderdaad sprake was van pesterijen, intimidatie en seksueel geweld.

Een intern onderzoek naar die misstanden door Defensie schoot ernstig tekort, concludeerde de onderzoekscommissie. Zo zat in de commissie die het interne onderzoek leidde iemand die één van de verdachten zou kennen. Ook werden belangrijke aanwijzingen over het pestgedrag niet onderzocht.