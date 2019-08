Aandelenbeurzen kelderen door oplaaiende handelsoorlog

De oplaaiende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China leidt wereldwijd tot rode cijfers op de beurzen. De AEX sloot vandaag met ruim drie procent verlies. Wall Street, waar gisteren al ongeveer een procent werd verloren, opende vandaag een half procent lager.

Ook beurzen in Aziƫ verkeerden in zwaar weer: de Hang Seng Index in Hong Kong leverde tegen het einde van de dag 2,4 procent in. De Shanghai Composite Index (SHCOMP) daalde met 1,7 procent.

Met name Aziatische techbedrijven kregen klappen: zij merkten de gevolgen van president Trumps aankondiging om vanaf 1 september voor 300 miljard dollar aan Chinese producten 10 procent extra te belasten.

Handelsoorlog

China en de VS onderhandelden deze week in Shanghai over hun handelsconflict, maar dat overleg is mislukt. Volgens Trump verliepen de gesprekken goed, maar houdt Peking zich niet aan gemaakte afspraken.

Zo zou China meer landbouwproducten importeren en de verkoop van de pijnstiller fentanyl aan de VS stilleggen, maar dat is volgens hem nog niet gebeurd.

China en de Verenigde Staten zijn nu al meer dan een jaar verwikkeld in een handelsoorlog. Over en weer hebben de landen elkaar importheffingen opgelegd.