Canada beschermt Noordpoolgebied 'waar het ijs nooit smelt'

Canada krijgt een beschermd natuurgebied dat bijna net zo groot is als Duitsland. De regio in het Noordpoolgebied wordt volgens het Wereld Natuur Fonds (WWF) een van de grootste beschermde zeegebieden ter wereld.

Het natuurgebied ligt in het uiterste noorden van Canada, bij het eiland Ellesmere. Doordat de regio nu wordt aangemerkt als beschermd gebied, worden mijnbouw, olie- en gaswinning, vormen van visserij en andere vervuilende activiteiten verboden.

"Het bevriezen van nieuwe menselijke activiteiten zal eraan bijdragen dat het ijs nooit zal smelten", zei de Canadese premier Trudeau toen hij het besluit bekendmaakte.

Tuvaijuittuq

In het gebied leven veel dieren die afhankelijk zijn van zee-ijs. Het Wereld Natuur Fonds noemt het besluit cruciaal voor de overleving van diersoorten als ijsberen, narwallen en beluga's.

Het gebied is volgens de natuurorganisatie de enige plek rond de Noordpool waar in de toekomst in de zomermaanden nog zee-ijs blijft liggen. Op andere plekken zal dat naar verwachting in de zomer wegsmelten, zegt het WWF. Het gebied krijgt daarom de naam Tuvaijuittuq, wat "het ijs smelt nooit" betekent in de taal van de Inuit, de inheemse lokale bevolking.

Tuvaijuittuq grenst direct aan een ander gebied dat al langer werd beschermd.