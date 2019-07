Defensie schorst voor het eerst militair om banden motorclub

Het ministerie van Defensie heeft voor het eerst een militair op non-actief gesteld vanwege zijn rol in de wereld van de motorclubs. Het gaat om sergeant-majoor Maurice Vissers. Zijn verklaring van geen bezwaar (VGB) is ingetrokken, bevestigt zijn advocaat, Michael Ruperti.

Eerder dit jaar kondigde het ministerie aan dat de verklaring omtrent gedrag van medewerkers van Defensie ingetrokken wordt als ze betrokken zijn bij verboden motorbendes als Satudarah, Hells Angels, No Surrender of de Bandidos.

Vissers is geen lid van een verboden club, maar is vicepresident van de Veterans MC. Dat is een militaire motorclub in Nederland waar veel militairen en oud-militairen bij aangesloten zijn. Hem wordt onder meer verweten dat hij contacten onderhoudt met de Hells Angels. De clubs zouden vriendschappelijke banden onderhouden.

Waar eerder Defensie haar personeel het lidmaatschap van '1%-clubs'- zoals motorclubs ook wel worden genoemd- ontmoedigde, wordt er nu opgetreden. Ook militairen die bijvoorbeeld een kind of een partner bij een verboden motorclub hebben, kunnen uit hun functie gezet worden.

Outlawbikers

De Veterans MC wordt onder de 'outlawbikers' geschaard. ""Doordat Vissers als vicepresident contact heeft met de Hells Angels vindt Defensie hem een veiligheidsrisico", zegt Ruperti. Hij bagatelliseert die contacten. "Vissers maakt af en toe praatje met leden van de Hells Angels. Bijvoorbeeld op een feestje of als ze elkaar onderweg tegen komen."

Defensie heeft de militair de keuze gegeven: de motorclub of Defensie verlaten. Volgens Ruperti heeft de MIVD geen ander mogelijk veiligheidsrisico genoemd en heeft Vissers geen strafblad.

Defensie zegt dat een besluit tot intrekking met uiterste zorgvuldigheid tot stand komt. Bij een veiligheidsonderzoek wordt er grondig onderzoek gedaan naar alle feiten en omstandigheden. Daarbij wordt gelet op zaken als loyaliteit, veiligheidsbewustzijn en integriteit. Ook het lidmaatschap van een Outlaw Motorcycle Gang (OMG) is daar onderdeel van. "Veiligheid bij Defensie gaat voor alles", zegt een woordvoerder. "Op individuele gevallen kunnen we vanwege de privacy niet ingaan."

Defensie bevestigt dat enkele militairen zijn geïnformeerd over het voornemen om hun VGB in te trekken, onder meer omdat zij verbonden zijn aan een outlawmotorclub. Daarop kunnen de defensiemedewerkers met hun advocaat een zienswijze indienen.

Onbesproken gedrag

Volgens de laatste cijfers werken 52 mensen die banden hebben met de outlawmotorclubs bij de overheid. Van hen werken 29 bij Defensie, 14 bij gemeenten en 9 bij andere overheidsinstellingen zoals ministeries of hulpdiensten.

Eerder zei minister Bijleveld van Defensie dat iedere medewerker van onbesproken gedrag moet zijn en dat een verklaring van geen bezwaar kan worden ingetrokken als iemand contact heeft met criminele organisaties. De aandacht voor leden van motorbendes is de afgelopen 1,5 jaar geïntensiveerd binnen veiligheidsonderzoeken.

Heksenjacht

Militaire vakbonden zeggen dat het goed is personeel te screenen op veiligheidsrisico's zoals het hebben van financiële problemen en op banden met criminele organisaties. "Militairen moeten van onbesproken gedrag zijn", zegt Jean Debie van de vakbond VBM. "Er zijn niet veel leden van ons van wie de VGB wordt ingetrokken."

Jan Kropf, algemeen secretaris van de ACOM, geeft eenzelfde beeld. "Partners en eerstelijns familieleden worden in de sceening meegenomen, dat is al jaren zo."

"Toch moet het geen heksenjacht worden zegt, René Schilperoort, vicevoorzitter AFMP. "Het lid zijn van een motorclub die niet verboden is, zou niet voldoende grond zijn om iemand te ontslaan. Het is terecht dat iemand dat dan aanvecht."

Advocaat Micheal Ruperti verwacht dat alle 27 defensiemedewerkers van wie de VGB wordt ingetrokken naar de rechter stappen.