Nederlandse bevolking toegenomen: meer migranten, minder sterfte

Vanwege meer migranten en minder sterfgevallen is de bevolking van Nederland toegenomen. In de eerste helft van 2019 kwamen er bijna 46.000 mensen bij, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is een grotere toename dan in de eerste helft van vorig jaar.

De grootste ontwikkeling is volgens het CBS te zien in de sterftecijfers. "Tot nu toe zijn er ongeveer 3700 mensen minder overleden dan in de eerste helft van 2018", zegt econoom Marjolijn Jaarsma. Volgens haar komt dat door de relatief koude winter en de uitzonderlijk lange griepgolf in 2018. "Daardoor zijn mensen eerder overleden."