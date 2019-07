Dragqueens zijn flamboyant op tv, maar gaan liever onzichtbaar over straat

Ook Amy en Victoria gaan liever niet met make-up, pruik en jurk over straat. "We denken heel bewust na over waar we de auto parkeren, bedenken welke route we nemen en doen zo veel mogelijk dingen samen." Dat is soms best zonde, vinden de twee. "We zouden het liefst ook op straat in drag lopen, omdat dat bijdraagt aan acceptatie en zichtbaarheid. Toch vermijden we het om problemen te voorkomen."

Terug naar Jennifer Hopelezz. Vorig jaar werd ze tegen wil en dank het boegbeeld van discriminatie tegenover drags toen een taxichauffeur haar weigerde mee te nemen. "Dat was zo'n koude douche. Het ene moment stond ik als Pride-ambassadeur te spreken voor tienduizend mensen en vijf minuten later weigerde een chauffeur me als een normaal mens te behandelen."

Ook wordt Hopelezz weleens uitgescholden of gooien mensen flesjes naar haar hoofd. Gisteren verscheen ze in een video van taxidienst Uber tegen discriminatie, nadat ze eerder deze maand al was geweigerd door een Uberchauffeur.