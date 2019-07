Uber introduceert 'discriminatieknop' na weigering dragqueen in Amsterdam

Taxidienst Uber heeft sinds vandaag in Nederland een speciale klachtencategorie om discriminatie te melden. Aanleiding voor deze optie in de app is dat een dragqueen 2,5 week geleden in Amsterdam werd geweigerd door een Uber-chauffeur.

Zowel bestuurders als passagiers kunnen er gebruik van maken. Afhankelijk van de ernst van de klacht wordt een melding per mail, chat of telefonisch behandeld. "Men kan bijvoorbeeld een waarschuwing krijgen, of zelfs de toegang tot de app worden ontzegd", zegt een woordvoerder.

'Kwaad en gekwetst'

De introductie is onderdeel van een reeks maatregelen om discriminatie in de Amsterdamse taxiwereld aan te pakken. Na het incident in juli was dragqueen Jennifer Hopelezz in gesprek gegaan met Uber en Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Volgens de Pride-ambassadeur gebeurt het regelmatig dat lhbti's worden geweigerd door taxichauffeurs.

"Ik voel me dan kwaad, gekwetst en vernederd", zegt Jennifer Hopelezz in een video. Die is in samenwerking met Uber opgenomen om het probleem onder de aandacht te brengen. Ook met het oog op het evenement Pride Amsterdam deze week.

Discriminatievrije taximarkt

Richard Keldoulis, zoals Jennifer Hopelezz in het dagelijks leven heet, was ook al in augustus vorig jaar geweerd uit een taxi. Dat incident leidde begin juli 2019 tot de ondertekening van de zogeheten intentieverklaring discriminatievrije taximarkt. Daarin spraken alle taxibedrijven die actief zijn in de hoofdstad af een aantal maatregelen te nemen om discriminatie te voorkomen.

Voorheen was discriminatie melden bij Uber overigens ook mogelijk, maar toen was het nog geen aparte knop. Zoals ook de optie 'ik voel me niet veilig' ooit is geïntroduceerd. Dat gebeurde nadat het bedrijf onder meer in opspraak was geraakt nadat een Uber-chauffeur in India een vrouw had verkracht.

Een woordvoerder laat weten dat het bedrijf de discriminatie-knop mogelijk ook in het buitenland zal invoeren.