Bolsonaro trekt moord op Wajãpi-leider in twijfel

De uiterst rechtse Braziliaanse president Bolsonaro zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de inheemse leider Emyra Wajãpi is vermoord. Dat schrijven verschillende Braziliaanse media.

Emyra Wajãpi, een van de leiders van de traditionele Wajãpi-stam in de Amazone, werd deze week met messteken gevonden. Overheidsdienst Funai, die de inheemse volkeren van Brazilië beschermt en reguleert, dacht eerst dat hij door een "traditionele drank" bij een ceremonie om het leven was gekomen.

Die mogelijkheid is later geschrapt, volgens Funai is de inheemse leider vermoord door illegale goudzoekers. Vijftig van hen zijn het reservaat binnengedrongen vanwege de vele grondstoffen in het gebied.

'Parasieten'

"Volgens de informatie die we nu hebben zijn er geen sterke aanwijzingen dat hij is vermoord", zegt Bolsonaro. "Er zijn meerdere mogelijkheden. Ik zal de zaak ophelderen en de waarheid boven tafel krijgen."

Bolsonaro noemde de inheemse volkeren in de Amazone eerder "parasieten". "Het is jammer dat de Braziliaanse cavalerie niet zo efficiënt was als de Amerikaanse, die de indianen heeft uitgeroeid", zei hij ooit in een interview. Sinds zijn aantreden wordt het regenwoud sneller gekapt dan ooit en hebben de inheemse volken steeds minder rechten.

Stamleden en Braziliaanse politici zeggen dat Bolsonaro bloed aan zijn handen heeft door aanvallen en illegale grondstoffendelving aan te moedigen.