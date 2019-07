Ziekenhuizen in Honduras bezwijken onder dengue-virus

Volgens Braks is het hoge aantal gemelde besmettingen ook te verklaren doordat de alertheid op de ziekte is toegenomen. "Mensen zijn na de uitbraak van het zika-virus heel erg geschrokken", zegt ze. In veel dezelfde landen als waar nu dengue voorkomt, was er in 2015 en 2016 een epidemie van zika, met vele duizenden doden tot gevolg. "Daarom gaan mensen nu sneller naar het ziekenhuis."

Het Roberto Suazo Cordova Ziekenhuis in La Paz in Honduras, vlak bij hoofdstad Tegucigalpa, is overvol. "We hebben operaties moeten uitstellen omdat de operatiekamer vol ligt met dengue-patiënten", zegt een woordvoerder van het ziekenhuis tegen persbureau AFP. "Ik heb in de twintig jaar dat ik hier werk nog nooit zoiets gezien."

In de houten kapel van het ziekenhuis zijn ook patiënten ondergebracht. Naast een kruisbeeld liggen tien vrouwen op bed met koorts, pijn in hun botten en braakneigingen. Ze liggen onder roze en blauwe muskietennetten, om verdere besmetting te voorkomen.