Weer staldieren gestikt na uitvallen stroomvoorziening

De warmte heeft voor de derde dag op rij het leven van een flink aantal staldieren gekost. In Maarheeze stikten 2100 varkens nadat de stroomvoorziening was uitgevallen en de dieren geen verse lucht meer kregen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stelt een onderzoek in.

Gisteren gingen in het Limburgse Neer 4000 kuikens dood door de warmte doordat de ventilatie in de stal niet voldeed. Een dag eerder overleefden honderden varkens in Middelharnis de hitte niet. Door een technische storing werkte de ventilatie niet en raakten de dieren oververhit.

Ook deze gevallen worden door de NVWA onderzocht. De dienst spreekt met de eigenaren van de dieren en bekijkt de manier waarop die heeft gehandeld. Verder worden de technische installaties onderzocht.