Steeds meer gezinnen dakloos, hoe kan dat?

Sociale huur biedt ook geen soelaas. "Als je je inschrijft voor sociale huur, beland je onderaan de wachtlijst en moet je zo zes tot twaalf jaar wachten. Voor mensen met een inkomen van 20.000 tot 40.000 euro per jaar zijn er gewoon te weinig woningen."

Slechte hulp voor gezinnen

Het probleem wordt onderkend door de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. Die schreef in maart dit jaar dat juist mensen die door gemeenten als zelfredzaam worden gezien, slecht worden geholpen. "Omdat zij geen psychiatrische of verslavingsproblemen hebben, krijgen zij vaak geen toegang tot voorzieningen zoals daklozenopvang."

Het risico is dat deze groep mensen alsnog verder in de problemen raakt, stelt Van Zutphen. "Het is onacceptabel dat zij eerst verder moeten afglijden voordat zij voor ondersteuning door de overheid in aanmerking komen. Dat is niet alleen onnodig voor deze mensen, maar ook verspilling van tijd en geld door de overheid, die dan uiteindelijk alsnog in actie zal moeten komen."

Gezinnen die op straat komen te staan, zijn aangewezen op andere oplossingen. Maar het vinden van een plek is lastig, zegt Beers. "Sommige mensen gaan bijvoorbeeld op vakantieparken wonen, maar dit wordt steeds vaker verboden."