Nieuw record in Gilze-Rijen 40,4 graden, eerdere meting vals

Het KNMI heeft de temperatuurmeting van eerder vandaag in Deelen van 40,0 graden, en iets later zelfs 41,7 graden, ingetrokken. Zo'n temperatuurstijging in zo'n korte tijd is meteorologisch niet verklaarbaar. De oorzaak is een defecte thermometer. Deelen ligt op de Veluwe in de gemeente Ede.

Het landelijk hitterecord is om 14.40 uur wel weer gebroken. Het was toen 39,4 graden in Gilze-Rijen. Rond 14.54 uur was de temperatuur daar doorgestegen tot 40,4 graad Celsius.