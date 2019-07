Slecht weer en tegenvallende Europese economie raken ijsverkoop Unilever

Het is een vreemd bericht op mogelijk de warmste dag van het jaar: Unilever heeft in Europa het afgelopen half jaar minder ijs verkocht en dat komt onder meer door het tegenvallende weer.

De verkoop in Europa daalde het afgelopen kwartaal met 1,6 procent en ook in Noord-Amerika werd er minder verkocht. Daarentegen is er groei in Aziƫ, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika, waardoor de omzet in totaal meer dan 3 procent is gestegen.

De opvolger van Paul Polman als topman bij Unilever, Alan Jope, heeft verschillende verklaringen voor de mindere cijfers in Europa. "Er is een gebrek aan fundamentele economische groei in Europa en de prijzen staan onder druk. Al geruime tijd is Europa geen grote groeimotor voor Unilever. En ook het weer was een stuk minder dan een jaar geleden."

Deodorant

Wat betreft het weer lijkt Unilever de tweede helft van het jaar geen reden tot klagen te hebben. "We hopen meer ijs te verkopen en hopelijk ook meer deodorant", zegt Jope. "Maar de extreme temperaturen zijn geen gezond teken. Het geeft aan dat het klimaat verandert." Jope zegt dat het bedrijf duurzaam werken daarom hoog in het vaandel heeft staan.

Toch lijkt groei onder de nieuwe baas hoger op de prioriteitenlijst te staan dan duurzaamheid, waar voorganger Polman het vaak over had. "De groei versnellen blijft onze topprioriteit", aldus Jope in het kwartaalbericht over de omzetcijfers.

Unilever wil zich meer richten op biologisch en vegetarisch voedsel. Het bedrijf komt met nieuwe producten en doet overnames in die sector. Vorig jaar kocht Unilever het bedrijf De Vegetarische Slager en Graze, een bedrijf dat gezonde snacks wil maken.

Hoofdkantoor

Vorig jaar was Unilever veel in het nieuws vanwege de locatie van het hoofdkantoor. Nu heeft het bedrijf twee hoofdkantoren, in Londen en Rotterdam. Het nieuwe hoofdkantoor zou in Rotterdam komen, maar daar kwam het bedrijf later op terug.

Jope denkt niet dat er snel een nieuw besluit genomen wordt. "Er zijn verschillende opties, allemaal heel complex. We maken voortgang, maar het is niet mijn intentie om hier snel een besluit over te nemen."