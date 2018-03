Unilever bevestigt: hoofdkantoor in Rotterdam

Keuze

Met de herschikking van de topstructuur komen er enkele tientallen banen van Londen naar Nederland.

Met Rotterdam als hoofdzetel waardeert Unilever het Rijnlandse bestuursmodel. Daarin wegen naast aandeelhouderswaarde ook andere belangen, zoals werkgelegenheid en een goede relatie met klanten en de vakbonden. Dat is in de wet vastgelegd en het wordt door de rechter meegewogen als die een oordeel moet vellen in een geschil over een overnamepoging.

Brexit

Unilever-topman Paul Polman zegt dat het besluit los staat van de brexit. Maar Britse analisten voorzien een political firestorm als gevolg van het besluit. Juist vandaag zou premier May een delegatie zakenlieden ontvangen, om te praten over de brexit. Het verlies van de hoofdzetel van Unilever wordt gezien als een gevoelige klap voor de voorstanders van de brexit. Die zeggen dat de economische nadelen van het uittreden uit de EU op de langere termijn meevallen. Eerder zei Polman dat de brexit slecht is voor de business van Unilever.