Wiebes: besluit Unilever is opsteker

Minister Wiebes van Economische Zaken reageert verheugd op het besluit van Unilever om het hoofdkantoor volledig in Rotterdam te vestigen. In het NOS Radio 1 Journaal noemde hij het een opsteker.

"Het bewijst dat Nederland een aantrekkelijk land is voor zogeheten topholdings als Unilever", zei Wiebes. Het is volgens hem belangrijk zo'n duurzaam bedrijf in Nederland te hebben. "Het is een bedrijf dat veel onderzoek doet en veel spin-off heeft voor de rest van het bedrijfsleven."

Volgens de minister is het moeilijk te zeggen hoeveel extra banen het vertrek van Unilever uit Londen voor Nederland oplevert, "maar voor de lange termijn maakt het wel uit".

Hij weet niet of het fiscale klimaat in Nederland, met de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting, de doorslag heeft gegeven. "Nederland heeft in den brede een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het is hier prettig wonen, het is hier zeer veilig, de bevolking is hoogopgeleid. We concurreren niet specifiek op één ding, dat is onze kracht."

Werkgeversvereniging VNO-NCW noemt het besluit "een prachtige opsteker voor ons vestigingsklimaat". "Hoofdkantoren zijn kweekvijvers voor toptalent", zegt voorzitter Hans de Boer. "Hierdoor hebben we als land ook meer in de melk te brokkelen op het wereldtoneel."

Ook de vakbond FNV is enthousiast, maar plaatst een kanttekening: "'Het is nog even de vraag of dit extra werkgelegenheid oplevert, en zo ja, hoeveel", zegt bestuurder Niels Suiker. "Het aantal banen van Unilever in Nederland neemt al jaren af."