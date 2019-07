Johnson beëdigd als premier: 'Geen mitsen en maren, brexit op 31 oktober'

In Londen is Boris Johnson beëdigd als nieuwe premier van Groot-Brittannië. Dat gebeurde voor 10 Downing Street, in het bijzijn van zijn vriendin.

In zijn eerste toespraak zei hij dat de brexit voor 31 oktober een feit is. "De mensen hebben genoeg van het lange wachten", zei de nieuwe premier, die benadrukte dat de banken en de havens goed voorbereid zullen zijn voor de afscheiding. "Geen mitsen en maren. De vlag van het Verenigd Koninkrijk staat voor democratie. Daarom vertrekken we op 31 oktober uit de EU."

"De weigerachtigheid om knopen door te hakken heeft het vertrouwen van de zakenwereld geschokt", zei Johnson. Hij voegde eraan toe dat hij Brussel heeft laten weten een nieuwe en betere deal te willen, maar dat hij ook bereid is tot een afscheiding zonder afspraken met de EU. "In dat geval hebben we 39 miljard pond extra", zei hij, doelend op de EU-boete.

Johnson, een uitgesproken voorstander van de brexit, volgt Theresa May op, die in het brexit-dossier haar Waterloo vond.