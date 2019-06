Boris Johnson zwijgt over huiselijke ruzie: 'Laten we het over mijn plannen hebben'

De politie ging twee nachten geleden langs bij Johnson vanwege de ruzie. Op opnames die de krant The Guardian kreeg te horen is geschreeuw, gegil en brekend serviesgoed te horen. Ook hoort men volgens de krant de vriendin schreeuwen "ga van me af" en "mijn huis uit".

Toewijding

Omdat Johnson de gedoodverfde kandidaat is om premier May op te volgen, werd de rel breed uitgemeten in de Britse pers, hoewel een politiewoordvoerder zei dat er geen wetten waren overtreden en geen van de betrokkenen aangifte wilde doen.

In Birmingham, waar beide kandidaten individueel spraken, zei Johnson ervan uit te gaan dat de kiezers hem op zijn cv zullen beoordelen. Hij stelde dat hij als burgemeester van Londen en buitenlandminister betrouwbaar was geweest en daarom ook nu brexit tot een goed einde te zullen brengen.

"We kunnen dit proces nog op de rails krijgen", hield hij het publiek voor. "Met de juiste energie en toewijding zal het gezond verstand overwinnen. En mocht dat niet lukken, dan moeten we toch vertrekken."

Alternatief

Op de bijeenkomst presenteerde buitenlandminister Hunt zich als het redelijke alternatief voor Johnson. "Als we de verkeerde persoon sturen, zal er niet onderhandeld worden, is er geen vertrouwen, komt er geen deal", zei hij over de relatie met de EU. "Dan is er misschien wel helemaal geen brexit. Stuur de juiste persoon en er kan onderhandeld worden."

Hunt en Johnson trekken het land door voor zestien bijeenkomsten van hun Conservatieve Partij, hustings worden die bijeenkomsten genoemd. Daarna zullen de partijleden hun voorkeur voor een van hen uitspreken. De partijleider wordt dan automatisch ook premier.