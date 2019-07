Grote techbedrijven in vizier van Amerikaanse justitie

De Amerikaanse justitie start een groot onderzoek naar de marktmacht van grote techbedrijven. Namen van bedrijven noemt het Openbaar Ministerie niet maar het zou gaan om onder meer Google en diens moederbedrijf Alphabet, Amazon en Facebook. Ook de techreuzen Apple en Microsoft zouden onderzocht worden.

De aankondiging komt op een pikant tijdstip. Mededingingsautoriteit FTC staat op het punt om Facebook een megaboete van 5 miljard dollar op te leggen wegens misbruik van gebruikersgegevens.

De aandelenkoersen van de techbedrijven kregen na de bekendmaking van het onderzoek een tik omlaag.

Zorgen

"We onderzoeken of en hoe toonaangevende online platforms marktmacht hebben bereikt en zich bezighouden met praktijken die de concurrentie hebben beperkt, innovatie hebben belemmerd of anderszins schade hebben berokkend aan consumenten", zegt het ministerie van justitie.

De marktmacht en omvang van spelers als Google en Facebook met hun vele honderden miljoenen niet-betalende gebruikers en volgers is zo groot, dat adverteerders geen keus hebben dan de prijs te betalen die de platforms vragen. Gebruikers en hun data zijn een speelbal in dit machtsveld.

Justitie zegt goed geluisterd te hebben naar de zorgen die consumenten en bedrijven hebben over zoeken, sociale media en sommige internetwinkels. "Het doel is om de concurrentievoorwaarden op de online markt op een objectieve en eerlijke manier te beoordelen en om ervoor te zorgen dat Amerikanen toegang hebben tot vrije markten waarin bedrijven concurreren om diensten te leveren die gebruikers willen."

Als blijkt dat bedrijven overtredingen hebben begaan, zal dat volgens het OM leiden tot het betalen van boetes.

Doorn in het oog

De Europese Commissie uitte dit voorjaar in een dik rapport ook al zorgen over de dominantie en marktmacht van de grote online-platforms en over noodzaak van strengere concurrentieregels. In maart kreeg Google een boete van 1,5 miljard euro opgelegd wegens machtsmisbruik, en vorige week werd een onderzoek naar webwinkelreus Amazon aangekondigd.

De bemoeienis van Brussel met de Amerikaanse techbedrijven is een doorn in het oog van de Amerikaanse president Trump. Het betreft Amerikaanse bedrijven en daar dienen de Amerikaanse toezichthouders zelf onderzoek naar te doen in plaats van de EU, vindt hij.