Webwinkel Amazon overtreedt mogelijk concurrentieregels EU

De Europese Commissie start een onderzoek naar Amazon vanwege de manier waarop de webwinkelgigant gegevens verzamelt. Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) maakt zich zorgen over de dubbele rol die Amazon vervult. Het bedrijf is aan de ene kant een platform voor onafhankelijke webwinkels, en aan de andere kant verkoopt het ook zelf producten op dat platform.

Eerlijke concurrentie

Specifiek wordt in het onderzoek gekeken naar de gegevens die Amazon verzamelt. De techgigant zou concurrentiegevoelige informatie van onafhankelijke webwinkels analyseren. Met die informatie kan Amazon klantgedrag voorspellen en zelf de producten op de markt brengen die bij andere winkels populair zijn. En dat is mogelijk in strijd met EU-regels voor eerlijke concurrentie.

Volgens Vestager heeft de online verkoop meer keuze en betere prijzen voor de consument opgeleverd. "We moeten ervoor zorgen dat grote online platforms die voordelen niet tenietdoen door concurrentiebeperkend gedrag", zegt Vestager.

Mogelijke boete

Het is voor het eerst dat de Europese Commissie haar pijlen richt op de bedrijfsvoering van Amazon. Eerder onderzoeken naar Amazon gingen over belasting en de verkoop van e-boeken.

Het onderzoek kan leiden tot boetes of een verplichting om de werkwijze te veranderen. Eerder kreeg Google al boetes van de Europese Commissie, die intussen zijn opgelopen tot acht miljard euro.

Amazon laat weten volledig mee te zullen werken aan het onderzoek.