Zwolle en Enschede hebben goedkoopste terrasjes

Wie zo goedkoop mogelijk iets wil drinken op een terrasje, moet daarvoor naar Zwolle. Net als in 2018 is Zwolle ook dit jaar de goedkoopste terrasstad van ons land. Voor een rondje met twee koffie, twee fris, twee bier en twee rosé moet 21,88 euro betaald worden. Dat is 2,5 procent meer dan in 2018, blijkt uit onderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen.

Behalve Zwolle horen ook Enschede, Breda en Almere tot de relatief goedkoopste terrassteden. Amsterdam is in het onderzoek veruit de duurste stad. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar staat de hoofdstad op één met - voor precies dezelfde consumpties - een rekening van 27,05 euro.

Met afstand op koploper Amsterdam staan Den Haag, Haarlem en Den Bosch op de plekken twee tot en met vier. Verrassing in de top 5 van duurste terrasplekken is Zoetermeer. Die stad klom in de ranglijst van negen naar vijf. In Zoetermeer stegen de prijzen - na Amsterdam met 7,8 procent - ook het hardst: +5,3 procent.

Btw-verhoging

Landelijk gezien stegen de prijzen gemiddeld 3,1 procent. "De hardste toename in jaren", meldt onderzoeker Niek Timmermans. "Maar dat komt vooral door de btw-verhoging van 6 naar 9 procent." Zonder die btw-aanpassing is de stijging 1,9 procent.

De twee trends die dit jaar duidelijk te zien zijn op het terras lijken tegenstrijdig met elkaar: speciaalbieren én alcoholvrij bier. "Speciaalbieren zijn natuurlijk al jaren een trend in de horeca, maar ook alcoholvrij bier neemt nu een hoge vlucht", aldus Timmermans.