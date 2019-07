Venezuela weer grotendeels in het donker door stroomuitval

Het grootste deel van Venezuela zit - niet voor het eerst - zonder elektriciteit. Volgens berichten op sociale media is in 19 van de 24 staten de stroom uitgevallen.

Ook hoofdstad Caracas is getroffen. Netblocks, een Europese ngo die censuur op internet meet, zegt dat het grootste deel van Venezuela offline is.

In maart was het ook al twee keer raak in Venezuela. Langdurige stroomuitval veroorzaakte toen onder meer watertekorten. Ook lag het openbaar vervoer stil en werd er op veel plekken geplunderd.