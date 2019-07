Gerichte aanval met bamboestokken: onrust in Hongkong wordt heviger

Het was een veldslag zondagavond in het metrostation Yuen Long, in het noordwesten van Hongkong. Gewapend met bamboestokken sloegen mannen in witte shirts in op demonstranten en omstanders. "Een gerichte aanval op demonstranten, zo lijkt het", zegt correspondent Sjoerd den Daas. "Dat hebben we eerder gezien bij anti-regeringsprotesten in 2014."

Volgens ooggetuigen waren de aanvallers een groep gangsters, zogeheten triaden. Die vormen een eeuwenoud georganiseerd misdaadnetwerk, dat vier jaar geleden ook gelinkt werd aan geweld tegen demonstranten in Hongkong.

"Het is nooit opgehelderd wat hun precieze beweegredenen waren, of wie ze zou hebben ingezet", zegt Den Daas. Ook nu is het nog te vroeg om te zeggen wie de aanval heeft uitgevoerd of gecoördineerd. Maar dat het effectief is om actievoerders angst aan te jagen, dat is wel duidelijk. Zo'n 45 mensen raakten gewond.

De knokploeg stond de terugkerende actievoerders op te wachten: