Artsen zonder Grenzen stuurt weer reddingsschip naar Middellandse Zee

Artsen zonder Grenzen stuurt opnieuw een schip naar de Middellandse Zee om migranten op te pikken. De hulporganisatie zegt dat dit jaar tot dusver ruim 400 mensen zijn verdronken die vanuit Libië op weg waren naar Europa. Europese regeringen doen daar te weinig tegen, vindt Artsen zonder Grenzen.

Tussen 2016 en 2018 voer in het Middellandse Zee ook al een schip van Artsen zonder Grenzen en partnerorganisatie SOS Méditerranée. De Aquarius pikte in die periode tienduizenden migranten op, maar staakte zeven maanden geleden zijn activiteiten. Volgens Artsen zonder Grenzen maakte de Italiaanse regering de reddingsactiviteiten onmogelijk.

Omdat er nog steeds mensen via Libië de oversteek wagen en de EU-landen geen zoek- of reddingsacties ondernemen, worden de activiteiten hervat, schrijft de hulporganisatie in een verklaring. De opvolger van de Aquarius heet de Ocean Viking en is een bevoorradingsschip dat onder Noorse vlag vaart.

Aan land brengen is moeilijk

Waar de migranten naartoe worden gebracht nadat ze van zee zijn gehaald, is niet duidelijk, zegt een woordvoerder van Artsen zonder Grenzen. "Dat is nu ook niet onze voornaamste zorg. We willen er eerst voor zorgen dat deze mensen niet verdrinken, daarna kijken wat de dichtstbijzijnde haven is waar we ze naartoe kunnen brengen."

De organisatie sluit niet uit dat mensen naar Italië worden gebracht, ook al is de regering van dat land daar op tegen. Hulporganisaties kunnen tot 50.000 euro boete krijgen als ze zonder toestemming in Italiaanse wateren komen en het schip kan in beslag worden genomen. Onlangs leidde dat nog tot spanningen rond het migrantenschip de Sea-Watch 3, dat formeel onder Nederlandse vlag vaart.