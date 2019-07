Sea-Watch: kapitein Rackete heeft Italië verlaten

De kapitein van het migrantenschip Sea-Watch 3 heeft Italië verlaten, zegt de Duitse hulporganisatie Sea-Watch. Carola Rackete werd eind juni in Italië gearresteerd en onder huisarrest geplaatst, toen ze het schip met daarop veertig migranten had afgemeerd in de haven van het eiland Lampedusa.

Rackete had daar geen toestemming voor. Een rechter oordeelde later dat het aanmeren rechtmatig was, omdat de kapitein levens wilde redden. Ze werd daarop direct vrijgelaten.

Verwende communist

Tegen het Duitse persbureau DPA zegt een woordvoerder van de hulporganisatie dat Rackete naar Duitsland is gegaan en daarna verder reist. Een bestemming is niet genoemd. De Sea-Watch 3 vaart formeel onder Nederlandse vlag.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini zei eerder dat hij niet kon wachten om "deze verwende Duitse communist uit te zetten en naar huis te sturen". Hij noemde haar ook een gevaar voor de staatsveiligheid.

'Geen keus'

Rackete zei eerder tegen Nieuwsuur dat ze geen andere keuze had dan het schip af te meren op het eiland, ook al had ze daar geen toestemming voor. Volgens haar waren levens in gevaar en dreigden mensen met zelfmoord.

De Sea-Watch 3 had de tientallen vluchtelingen half juni voor de kust van Libië opgepikt.

Rackete zei tegen Nieuwsuur dat ze mensen op zee heeft zien sterven: