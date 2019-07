Tijs van Lieshout nieuwe brandweercommandant Amsterdam

De nieuwe commandant van de brandweer Amsterdam is Tijs van Lieshout. De 55-jarige oud-militair was eerder al brandweercommandant, in Gelderland. Hij volgt de omstreden Leen Schaap op, die moet vertrekken omdat zijn relatie met een deel van het korps ernstig was verslechterd.

Het bestuur van de veiligheidsregio acht Van Lieshout in staat de moeilijke modernisering van de Amsterdamse brandweer "tot een open, flexibele en diverse organisatie" tot stand te brengen. De Ondernemingsraad heeft ook een positief advies gegeven.

'Maffia van de medezeggenschap'

Toen Leen Schaap in 2016 werd aangesteld, was het de bedoeling dat hij structurele problemen binnen het korps zou oplossen. Vrouwelijke collega's en brandweerlieden met een migratieachtergrond klaagden over een onveilige machocultuur waarin wordt gepest en gediscrimineerd, leidinggevenden zouden weinig te vertellen hebben en lange tijd werd er op grote schaal bijgeklust door brandweermannen, vaak tijdens diensttijd.

Schaap pakte brandweermensen die niet wilden meewerken hard aan, wat op veel weerstand stuitte. Bovendien joeg hij de vakbonden tegen zich in het harnas toen hij die "de maffia van de medezeggenschap" noemde.