Amsterdamse brandweercommandant Schaap moet vertrekken

De Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap moet vertrekken. Hij ligt niet goed bij een deel van het personeel, omdat hij structurele problemen bij het korps hard aanpakt. Burgemeester Halsema zegt dat er onder Schaap veel resultaten zijn geboekt, maar ze denkt dat een nieuwe commandant het werk beter kan afmaken.

Schaap moet per 1 oktober weg. Hij betreurt de keuze, maar respecteert de beslissing, staat in een persbericht van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Politieman Schaap werd drie jaar geleden door toenmalig burgemeester Van der Laan aangesteld om de problemen binnen het korps op te lossen. Hij moest het seksisme en racisme aanpakken en de werkomgeving veiliger maken voor vrouwen en minderheden.

Maffia

Schaap pakte brandweermensen die niet wilden meewerken keihard aan. Dat veroorzaakte vooral binnen de zogenoemde uitrukploeg onrust. Ook zijn opmerking dat de vakbonden "de maffia zijn van de medezeggenschap" leidde binnen het personeel tot kritiek.

Burgemeester Halsema is voorzitter van de veiligheidsregio. Zij kiest voor een andere aanpak dan die van Van der Laan en heeft onderzoek laten doen naar de beste aanpak. De uitkomst is dat er meer met het personeel overlegd moet worden, net zoals dat vroeger gebeurde. Leen Schaap past niet in dat profiel, blijkt uit de woorden van Halsema.