Menselijke beenderen gevonden bij Waterloo

In het Belgische plaatsje Mont-Saint-Jean, ten zuiden van Waterloo, zijn bij opgravingen menselijke beenderen gevonden. Een bijzondere vondst: hoewel bij de Slag bij Waterloo (1815) tienduizenden slachtoffers vielen, werd de laatste jaren maar één volledig skelet ontdekt bij opgravingen.

Liefdadigheidsorganisatie Waterloo Uncovered, die opgravingen doet in de omgeving, ontdekte vorige week een groot metalen voorwerp met een metaaldetector. Mogelijk een overblijfsel van een munitiekist. Het team van archeologen, studenten en veteranen bleef doorzoeken en stuitte op restanten van een menselijk been.

In de dagen erop werden meer beenderen gevonden tot een totaal van vier. Het gaat vermoedelijk om benen die zijn geamputeerd: op één been zijn zaagsporen zichtbaar. De boerderij waar de beenderen werden gevonden lijkt volgens de onderzoekers een plek te zijn geweest waar gewonden werden verzorgd en geamputeerde ledematen werden begraven.

Friedrich Brandt

Naar schatting kwamen 7000 Pruisische, 15.000 Geallieerde en 25.000 Franse slachtoffers om het leven bij de Slag bij Waterloo. Veel van de 20.000 stoffelijke overschotten die aan het eind op het slagveld lagen, werden in een massagraf begraven. Ook werd een deel van de lichamen gecremeerd.

Slechts in uitzonderlijke gevallen kreeg een militair een individueel graf. Dat gold bijvoorbeeld voor Friedrich Brandt, de Duitse soldaat die in 2012 bij werkzaamheden aan een parkeergarage werd opgegraven. Hij was vermoedelijk haastig begraven in een gebied dat tijdens de slag in Engelse handen was.

Waterloo Uncovered werd in 2015 opgericht door twee Britse Afghanistan-veteranen met posttraumatisch stresssyndroom. Dit is de eerste keer dat het project menselijke resten heeft gevonden.