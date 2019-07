Utrecht komt met verbod op lachgas op straat

Utrecht maakt als een van de eerste grote steden werk van de aanpak van lachgas. De gemeente gaat het bezitten en gebruik van het gas op sommige plekken in de stad verbieden. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft met de maatregel ingestemd.

Door de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen, kan de gemeente voortaan een verbod instellen. Voor 1 oktober moet de burgemeester onderzocht hebben waar in de stad een lachgasverbod op zijn plaats is, schrijft RTV Utrecht.

Partydrug

Vroeger stond lachgas op de geneesmiddelenlijst en was er moeilijk aan te komen. Inmiddels staat het in de Warenwet, waardoor het vrij te koop is en als partydrug wordt gebruikt.

Veel gemeenten willen dat het gebruik van lachgas aan banden wordt gelegd, omdat het gebruik ervan schadelijk kan zijn. Bovendien kunnen gebruikers overlast of gevaarlijke situaties veroorzaken.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam zet zich ook in voor een verbod. Amsterdam besloot in mei af te zien van een soortgelijke aanpassing van de APV. Minister Grapperhaus liet eerder blijken een landelijk verbod op lachgas te overwegen. "Jonge mensen hebben niet door hoe levensgevaarlijk, hoe dodelijk, de cocktail is van alcohol en lachgas of andere drugs."