Minister Grapperhaus wil praten over een verbod op lachgas

Minister Grapperhaus wil een verbod op lachgas bekijken. Dat zei hij in het EO-programma Dit is de Dag op NPO Radio 1. Hij noemt de mix van alcohol en drugs zoals lachgas levensgevaarlijk en zegt: "Hier moeten we iets mee."

De roep om een verbod op lachgas klinkt steeds luider vanuit gemeenten zoals Rotterdam en Assen en vanuit de gezondheidszorg. Het middel is in 2016 van de lijst met geneesmiddelen gehaald waardoor het nu vrij verkrijgbaar is. Burgemeesters willen dat het weer onder de Geneesmiddelenwet valt.

"Ik wil er zeker over in gesprek", zegt Grapperhaus op de vraag van presentator Tijs van den Brink of er een verbod moet komen. "Jonge mensen hebben niet door hoe levensgevaarlijk, hoe dodelijk, de cocktail is van alcohol en lachgas of andere drugs."

Vooral jongeren gebruiken het gas, dat leidt tot een kortstondige roes.

NOS op 3 maakte eerder deze video over het toenemende gebruik van lachgas als partydrug: