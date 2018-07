Gebruik lachgas groeit; 'Paniek is niet nodig, maar voorlichting wel'

Voor veel gemeenten vormt lachgas een duivels dilemma. Terwijl steeds meer jonge mensen het als legaal genotsmiddel ontdekken, zien sommige burgemeesters vooral gezondheidsrisico's en willen ze de verkoop aan banden leggen. Die 'maatschappelijke onrust' is volgens het Trimbos Instituut te groot geworden, dus publiceert het drugsinstituut morgen voorlichtingsmateriaal voor beleidsmakers.

Lachgas is al langere tijd bezig met een opmars, ziet ook het lokaal bestuur. Behalve dat het gebruik toeneemt, is lachgas ook op steeds meer plekken verkrijgbaar. Niet alleen op festivals en huisfeesten wordt het gebruikt, her en der is het in de horeca aan de bar te bestellen. Sporen van jongere gebruikers zijn terug te vinden op hangplekken, die soms bezaaid zijn met tientallen zilverkleurige lachgaspatronen.

Risico's niet helemaal duidelijk

Toch maant het Trimbos ouders, leraren en vooral lokaal bestuur tot kalmte. "De populariteit neemt in alle gebruikersgroepen toe, maar de gezondheidsrisico's vallen mee", zegt drugsonderzoeker Ferry Goossens. Hij pleit dan ook niet voor een verbod. "We moeten het in perspectief blijven zien, al wil dat niet zeggen dat er geen risico's zijn."

Welke risico's dat precies zijn, valt niet met zekerheid te zeggen omdat het middel met andere bedoelingen op de markt is gebracht. 'Recreatief' gebruik zorgt voor een kortdurend zuurstoftekort in de hersenen en een tekort aan vitamine B12.

Steeds vaker liggen er lachgaspatronen op straat, merkte ook kunstenaar Marcel de Wit die een kunstwerk maakte van duizenden patronen: