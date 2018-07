Prijsvraag politie: hoeveel lachgaspatronen ingezameld in twee maanden?

De politie in Culemborg probeert op een ludieke manier het gebruik van lachgas door jongeren aan de orde te stellen. Door een prijsvraag.

Wie raadt hoeveel lachgaspatronen de politie de voorbije twee maanden inzamelde, krijgt een prijs.

Twee maanden geleden vroeg de politie (mede namens de gemeente en het jongerenwerk) inwoners om lachgaspatronen in te leveren bij het bureau.

Partydrug

Ze deed dat om ouders en jongeren ervan bewust te maken hoe vaak deze partydrug wordt gebruikt. Deze actie komt boven op de voorlichting op scholen en in buurtcentra. In 2014 waarschuwde de politie Culemborg voor het eerst voor het lachgas, schrijft Omroep Gelderland.

Het lachgas uit patronen - die van oudsher gebruikt worden in spuitflessen voor slagroom of bubbelwater - zorgt voor een korte lachkick. Jongeren inhaleren dit via een ballon. Het gas is niet verboden.

Het (overmatig) gebruik is schadelijk voor de gezondheid en het milieu, zegt de Culemborgse politie op Facebook. Wie veel en vaak gebruikt, riskeert een tekort van de vitamine B12. Na maanden of jarenlang geregeld gebruik kunnen zenuwklachten ontstaan.