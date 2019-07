Automobilist knock-out aangetroffen na gebruik van lachgas

De politie heeft gisteren in Heesch een automobilist aangetroffen die buiten kennis was door het gebruik van lachgas. Volgens de anonieme getuige die de melding bij de politie deed, was de man al een uur bezig om het lachgas via ballonnen te inhaleren.

Volgens Omroep Brabant stond de auto met draaiende motor geparkeerd in het centrum van Heesch.

De politie heeft de automobilist een rijverbod opgelegd. Het CBR is gevraagd om te controleren of de man nog in staat is om een auto te besturen. De politie maakte het incident, dat gisterochtend om 07.30 uur plaatsvond, pas vanochtend bekend.

Ballon in de mond

"Bij het aantreffen van de auto zagen wij dat de inzittende totaal knock-out in de auto lag met een ballon nog in de mond. Ook werd gebruik van andere harddrugs aangetoond middels de speekseltest", aldus de politie op Facebook.

Over de automobilist zijn verder geen gegevens bekendgemaakt. Het gebruik van lachgas is (nog) niet verboden in Nederland. Minister Grapperhaus onderzoekt met zijn collega Blokhuis welke voor maatregelen kunnen worden genomen tegen het gebruik van lachgas.