Scholen in buurt van Notre-Dame gereinigd om looddeeltjes

De stad Parijs geeft opdracht om tien scholen en kinderdagverblijven in de buurt van de Notre-Dame tijdens de zomervakantie grondig schoon te maken. Het besluit volgt op een publicatie op een website voor journalistiek onderzoek dat er drie maanden na de brand op scholen en crèches nog veel te veel looddeeltjes rondzwerven: tien keer meer dan veilig wordt geacht.

Een ambtenaar van de Parijse gezondheidsdienst zegt dat er geen reden is voor ongerustheid. De schoonmaak zou nodig zijn om gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken. Volgens hem klopt het niet dat de gemeten hoeveelheid looddeeltjes de grens van wat veilig wordt geacht, overschrijdt. Locoburgemeester Gregoire zegt dat ook.

300 ton

De Notre-Dame werd op 15 april voor een groot deel door brand verwoest. Ruim drie weken later maakten milieugroepen bekend dat bij de brand 300 ton looddeeltjes over de directe omgeving was verspreid. Die deeltjes waren afkomstig uit het totaal verwoeste dak.

Lood is giftig. Als het in het menselijk lichaam komt, kan dat tot geheugenverlies leiden en schade aan het zenuwstelsel en de bloedsomloop toebrengen. Om die reden dragen de mensen die bij het opruimen van het puin en de restauratie betrokken zijn speciale maskers. Het plein voor de kathedraal is om dezelfde reden gesloten voor het publiek.

In juni kregen kinderen en zwangere vrouwen die in de buurt van de kathedraal wonen de opdracht om hun bloed te laten controleren.