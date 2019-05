Omgeving Notre-Dame vervuild met looddeeltjes

Bij de brand in de Notre-Dame op 15 april in Parijs zijn looddeeltjes vrijgekomen. Ze komen uit de constructie van het dak en de spits die bij de brand instortten. Door de hitte verdampte het lood en kwamen deeltjes in de directe omgeving terecht.

Volgens een Franse milieuorganisatie gaat het in totaal om minstens 300 ton lood. Ze roept op om het gebied rond de verwoeste kathedraal goed schoon te maken.

In lucht en op straat

De autoriteiten sluiten uit dat mensen lood binnenkrijgen door inademing. Daarvoor is hoeveelheid lood in de lucht te klein.

Ze waarschuwen wel voor het lood dat in de directe omgeving van de kathedraal op de daken, dakgoten, pleinen en straten neerdaalde. De gemeten waarden liggen 30 tot 60 keer boven de waarde die de gezondheidsdiensten aanvaardbaar vinden.

Omwonenden wordt geadviseerd hun huis met natte doeken en dweilen schoon te maken, om geregeld handen te wassen, de nagels kort te houden, niet op nagels te bijten en speelgoed geregeld schoon te maken. Deze waarschuwingen gelden vooral voor huishoudens met kinderen onder de zes jaar en zwangere vrouwen. Hun lichamen zouden gemakkelijker stof opnemen.

Giftig

Lood is giftig. Als het metaal in het menselijk lichaam komt kan dat tot geheugenverlies leiden en schade aan het zenuwstelsel en de bloedsomloop toebrengen.