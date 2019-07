KPMG: beperkte fraude bij PVV Zeeland, klokkenluider zelf betrokken

Twee leden van de Zeeuwse PVV hebben fraude gepleegd, concludeert accountantsbureau KPMG na onderzoek. De omvang van de fraude is niet meer te achterhalen, met uitzondering van een onterecht gedeclareerde factuur van 816,75 euro, maar lijkt "in omvang beperkt".

Uit het onderzoek blijkt dat niet alleen oud-fractievoorzitter Peter van Dijk betrokken is bij de fraude, maar ook Statenlid Vincent Bosch blijkt gesjoemeld te hebben. Opvallend, want Bosch kaartte de kwestie zelf aan.

De rekening van 816,75 kwam van een ontwerpbureau voor het opzetten van de website van de PVV Tholen. Op verzoek van Bosch is op de factuur "website PVV Tholen" aangepast naar "aanpassingen website PVV". Daarna is het bedrag onterecht uit de kas van de PVV Zeeland betaald. Bosch zegt in het onderzoek dat hij dat in opdracht van Van Dijk deed. Van Dijk zegt op zijn beurt dat Bosch had aangedrongen op de aanpassing van de factuuromschrijving.

Het onderzoek werd ingesteld nadat negen Zeeuwse PVV'ers, waaronder Bosch, aan de bel hadden getrokken over wangedrag van toenmalig fractievoorzitter Van Dijk. Zij kwamen in april met een manifest van wantrouwen tegen de "malafide praktijken" van Van Dijk en eisten dat hij opstapte. De voorzitter werd uit de fractie gezet.

Volgens de PVV'ers sjoemelde Van Dijk met de financiƫn, gaf hij baantjes aan familieleden en bedreigde hij Bosch met de dood. Bosch heeft daarvan aangifte gedaan bij de politie.

Geluidsopnamen

Van Dijk werd ook stiekem opgenomen door zijn fractiegenoten. In audiotapes zegt hij constructies te bedenken die hij zelf omschrijft als "creatief boekhouden", schreef NRC. Achteraf zegt hij zich niet te herkennen in de verwijten en niet bekend te zijn met de opnames.

Han Polman, commissaris van de koning in Zeeland, gaf opdracht tot het onderzoek. Hij verwacht dat leden van de PVV-Statenfractie die betrokken zijn bij de fraude "hun conclusies trekken, maatregelen treffen en daarmee hun verantwoordelijkheid nemen".