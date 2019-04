'Zeeuwse PVV'er Van Dijk sjoemelde met subsidies'

PVV-senator en Statenlid Peter van Dijk heeft gemeenschapsgeld gebruikt om campagneactiviteiten te financieren, schrijft NRC Handelsblad. Volgens de krant geldt het als subsidiefraude omdat regels van de provincie het expliciet verbieden.

NRC zegt documenten, bankafschriften en audio-opnames in handen te hebben. Daaruit zou blijken dat Van Dijk de regels overtrad in zijn huidige functie als voorzitter van de PVV-fractie in Zeeland.

Hij zou onder meer een vrijwilligersvergoeding van de provincie van zeker 1150 euro hebben hebben gebruikt om campagne te voeren. Ook zou hij ten onrechte reiskosten hebben gedeclareerd.

Van Dijk zegt tegen NRC dat hij zich niet herkent in de verwijten en dat hij niet bekend is met de documenten en opnames die de krant zegt te hebben.

Breuk

Volgens bronnen van de krant is partijleider Wilders afgelopen week op de bewijsstukken gewezen, maar houdt hij voorlopig het vertrouwen in Van Dijk.

Van Dijk ligt al een tijd overhoop met zijn Zeeuwse partijgenoten. Ze beschuldigen hem van het uiten van doodsbedreigingen, het bevoordelen van familieleden en misbruik van partijgeld. Dat leidde vorige week tot een breuk in de PVV in de Provinciale Staten van Zeeland.