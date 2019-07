Informatiewebsite eikenprocessierups trekt internationaal bekijks

De website processierups.nu trekt internationaal bekijks. De Nederlandse informatiewebsite van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is vanuit 91 landen bezocht, waarschijnlijk met name door vakantiegangers of Nederlandse emigranten en buitenlandse wetenschappers en pers.

De meest bezochte pagina gaat over de vraag of het veilig is om onder besmette bomen te fietsen of te picknicken. Belangstellenden kunnen ook vragen stellen aan rupsendeskundigen. Op basis daarvan zijn veertig nieuwe artikelen op de informatiesite gezet.

Afvalbedrijven toch overstag

Een belangrijke vraag over de bestrijding van de rups, die boven de markt hing, is inmiddels beantwoord. Nu de nesten van de beesten op grote schaal worden opgezogen, was enige tijd onduidelijk wat er daarna mee moest gebeuren.

Bestrijdingsbedrijven moesten de nesten noodgedwongen opslaan omdat afvalverwerkers ze niet meer wilden verbranden. Omdat verschillende zakken waren gescheurd, kregen medewerkers last van klachten die de rups kan veroorzaken: huiduitslag, rode ogen of zwellingen, die allen jeuk veroorzaken.

Na overleg is besloten de rupsen aan te leveren in versterkte kunststofvaten of in verstevigde zakken, zogeheten big bags, waarin ook zand, puin en asbest worden opgeslagen. Onder die voorwaarde willen afvalverwerkingsbedrijven de rupsen wel aannemen, zegt een woordvoerder van de Vereniging Afvalbedrijven na berichtgeving van de Stentor. De methode wordt de komende tijd geƫvalueerd.