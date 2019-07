Snelle oplossing gezocht voor geweigerd afval eikenprocessierups

Afvalverwerkers en groenbedrijven zoeken naar een snelle oplossing voor het alsnog verwerken van afval van de eikenprocessierups. Sinds vrijdag staat dat noodgedwongen opgeslagen bij de bedrijven die de rups bestrijden.

Afvalverwerkers besloten toen om het afval voorlopig te weigeren, aangezien de zakken zouden kunnen scheuren. Dat kan gevaar voor de medewerkers opleveren. Vandaag was er overleg op het ministerie van Landbouw tussen de afvalverwerkers en de bedrijven die de eikenprocessierups bestrijden.

Nieuw overleg

De hoop is dat er nog deze week een oplossing wordt gevonden. Als dat zo is, volgt volgende week nieuw overleg op het ministerie van Landbouw en kunnen daarna de containers met rupsafval verwerkt worden.

Mogelijk worden de zakken toch gewoon verbrand, maar ook wordt onderzocht of het afval gestort kan worden op reguliere stortplaatsen. Deze dienen hiervoor een aparte bepaling in hun vergunning te hebben.

Partijen hebben afgesproken dat ze ook naar een oplossing voor de lange termijn gaan zoeken. Te denken valt dan aan stevigere zakken die minder snel scheuren als ze door een grijper worden opgepakt. Een andere oplossing kan zijn om het rupsafval in kunststof, hermetisch afsluitbare boxen te verpakken. Nadeel van deze oplossing is dat er maar een afvalverwerker is die deze vaten kan verwerken en dat de kosten veel hoger zijn dan gewoon verbranden.