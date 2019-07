Baas Rijkswaterstaat klaar met agressie tegen weginspecteurs: 'Onacceptabel'

Tot hier en niet verder. Dat zegt directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat als het gaat om de agressie tegen haar weginspecteurs in een interview met De Telegraaf. Blom geeft vrijwel nooit interviews.

"Ik zoek nooit de publiciteit, maar nu ik merk dat het van kwaad tot erger wordt, maak ik een uitzondering en vraag ik het publiek zijn gedrag aan te passen", zegt Blom.

'Middelvinger of scheldpartij'

Blom staat sinds mei 2017 aan het roer bij Rijkswaterstaat. In die periode heeft ze de misdragingen tegen haar 300 weginspecteurs ieder jaar zien toenemen. Ze noemt dat "onacceptabel". Soms rijden woedende automobilisten bewust af op inspecteurs. Of er wordt niet opgelet, bijvoorbeeld omdat de bestuurder op de telefoon aan het kijken is.

Alleen dit jaar noteerde Rijkswaterstaat al 11 meldingen van fysiek geweld en 22 aanrijdingen van dienst- en pijlauto's. "Met gevaar voor lijf en leden zijn ze bezig een ongeluk zo snel mogelijk af te handelen om zo het oponthoud te beperken", zegt Blom. "In plaats van een opgestoken duim volgt alleen een middelvinger of wordt het raampje opengedraaid voor een scheldpartij."

Agressie, intolerantie en afleiding

Toenemende agressie in het verkeer wordt een steeds groter probleem op de almaar drukker wordende Nederlandse wegen, concludeerde verkeersdeskundige Ruud Hornman al in april. "Agressie, intolerantie en afleiding. Dat zijn de kernwoorden waar we mee te maken hebben", zei hij.

Zo kwamen eind vorig jaar nog twee motorrijders om door een verkeersruzie tussen een auto en motor op de A10. De bestuurder van de auto kreeg vorige week een celstraf van acht jaar.

Gisteren ergerde de politie zich nog aan "gefrustreerde automobilisten" bij een wegafsluiting bij Zeewolde door een ernstig ongeluk. "Ze probeerden tussen de pylonen door te rijden of riepen ons toe: klootzak, ga wat beters doen", aldus een politiewoordvoerder.

"Daarnaast voerden ze ook discussies: waarom mag ik niet door de afzetting heen? Ik moet naar huis. Of: ik heb een leaseauto, dus ik kan niet omrijden omdat ik geen extra kilometers mag maken."