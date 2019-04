'Stijging verkeersdoden komt mede door gedragsprobleem in verkeer'

Vorig jaar kwamen in totaal 678 mensen om in het verkeer, dat is bijna 11 procent meer dan in 2017. Een forse stijging dus, terwijl het kabinet druk bezig is met plannen om het het aantal verkeersdoden te verminderen. Er is niet één verklaring voor die stijging, zegt verkeersdeskundige Ruud Hornman. "Maar ik ben toch bang dat we als weggebruikers de handen in eigen boezem moeten steken", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens Hornman begint het met de drukte op de weg. "Er worden meer autokilometers gemaakt en er zijn meer mensen gaan fietsen. Die fietsen worden ook nog eens sneller." Verder zitten we vooral met een gedragsprobleem in het verkeer. "Agressie, intolerantie en afleiding. Dat zijn de kernwoorden waar we mee te maken hebben."

Ander boetesysteem

Want ondanks alle campagnes en waarschuwingen blijft het gebruik van de telefoon in het verkeer een groot probleem. Een deel van de oplossing zou kunnen liggen bij de handhaving. Dat geldt niet alleen voor het telefoongebruik, maar voor alle verkeersovertredingen, zegt Hornman. "Mensen die vaker dezelfde fouten maken zouden misschien toch eens zwaarder beboet moeten worden dan telkens weer datzelfde bedrag."

Een heel ander boetesysteem dus, iets wat niet van de een op de andere dag is geregeld, weet ook Hornman. Toch kan er volgens hem wel al iets veranderen. "We beboeten nu heel vaak op kenteken, waardoor iemand niet persoonlijk betrapt wordt op het maken van een overtreding. Dan kun je moeilijk zeggen dat het de tweede, derde of vierde keer is als hij weer dezelfde fout maakt."

Vorig jaar reden we mee met de politie die vanuit een bus let op het gebruik van de telefoon achter het stuur. Veel mensen werden op de bon geslingerd: