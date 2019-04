Aantal verkeersdoden stijgt fors, vooral in Noord-Brabant

Een verklaring voor de forse toename in Noord-Brabant is er nog niet, zegt Peter van der Knaap van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). "We weten alleen dat het aantal slachtoffers met dodelijk letsel in 2017 relatief laag lag in de provincie. Een lichte stijging was dus wel te verwachten, maar een stijging als deze niet." Volgens Van der Knaap is meer onderzoek nodig voor een verklaring.

De provincie Noord-Brabant weet ook niet hoe het komt. "Het is heel frustrerend, maar een verklaring hebben we niet", zegt een woordvoerder van gedeputeerde Van der Maat. "Het is wel zo dat we een provincie zijn met heel veel wegen. En Brabanders zijn echte autorijders."

Positieve trend

Tot 2014 was de trend van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers negatief. Elk jaar vielen er minder verkeersdoden. Afgelopen jaren bleef dat getal steken rond de 600 verkeersdoden per jaar, en vorig jaar was er sprake van een stijging naar 678 verkeersdoden.

De meeste dodelijke slachtoffers vallen terwijl ze in de auto of op de fiets zitten. Opvallend is ook de toename van het aantal verkeersslachtoffers onder mensen in een scootmobiel. In 2017 waren er nog 25 dodelijke verkeersincidenten met een scootmobiel, vorig jaar groeide dat naar 44 incidenten.

Volgens Van der Knaap van het SWOV zijn mensen met een scootmobiel kwetsbaar in het verkeer. "Sommige scootmobielen hebben problemen met de stabiliteit en de bediening van de rem, dat maakt de bestuurders een kwetsbare doelgroep." Ook het feit dat de inzittenden van een scootmobiel de weg vaak moeten delen met fietsers en/of gemotoriseerd verkeer, leidt volgens Van der Knaap tot een grotere kans op dodelijk letsel.

De meeste verkeersdoden zijn 50-plussers. Vooral als ze op de fiets zitten, vormen senioren een risicogroep, blijkt uit de cijfers. Het grootste deel van de oudere verkeersdoden kwam om terwijl ze op de (elektrische) fiets zaten. Jong volwassenen daarentegen lopen meer risico in de auto.