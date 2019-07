Politie boos op 'gefrustreerde automobilisten' bij ongeluk Zeewolde

De politie heeft zich gisteren geërgerd aan "gefrustreerde automobilisten" bij een wegafsluiting bij Zeewolde. Terwijl agenten hulp verleenden bij een ernstig ongeluk, lieten automobilisten hun boosheid de vrije loop over de vertraging.

"We zagen vooral veel, heel veel middelvingers", zegt een politiewoordvoerder. "Ze probeerden tussen de pionnen door te rijden. Riepen ons toe: klootzak, ga wat beters doen. Ze voerden ook discussies: waarom mag ik niet door de afzetting heen? Ik moet naar huis. Of: ik heb een leaseauto, dus ik kan niet omrijden omdat ik geen extra kilometers mag maken."

Problemen in de polder

Als gevolg van een ernstig ongeluk met een vrachtauto en meerdere personenauto's sloot de politie de N305 bij Zeewolde gisteren langdurig af. Volgens Omroep Flevoland duurde dat van 16.30 tot ongeveer 22.00 uur.

Het kon niet anders, zegt de woordvoerder. "Er was daar het een en ander aan de hand. We begrijpen dat het lastig is als een weg wordt afgesloten. Zeker in de polder kun je dan geen kant meer op. Maar het is wel van belang dat hulpverleners hun werk kunnen doen."

Gewonden

Op Facebook schrijft een politieagente die bij de hulpverlening na het ongeluk betrokken was: "Lieve bestuurders, wij sluiten niet zomaar een weg af! De reden van deze afsluiting kwam door het ernstige ongeluk, welke vanmiddag had plaatsgevonden. Er zat iemand bekneld in zijn voertuig aan het vechten voor zijn leven. Een stukje begrip van de medeweggebruikers is dan ook wel op zijn plaats. In plaats van uw frustraties te uiten over de diverse wegafsluitingen. U bent tenminste nog wél onderweg naar huis, enkel met een omweg."

Bij het ongeluk raakte een aantal mensen gewond. De politie kan niet vertellen hoe het nu met ze gaat.