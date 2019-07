Zo ziet de Notre-Dame er van binnen uit, drie maanden na de grote brand

Het bezoek van cultuurminister Riesters is een dag nadat het Franse parlement een wet heeft goedgekeurd voor de wederopbouw van de kathedraal. De wet pleit voor een snelle reconstructie, al is er nog niet specifiek gesproken over hoe de Notre-Dame er straks uit moet komen te zien.

"Het doel is om de Notre-Dame te restaureren in een vorm die past bij de plaats die het heeft in de harten van de Fransen en in die van de hele wereld", zei Riester bij zijn bezoek volgens persbureau AFP. Er is zo'n 850 miljoen euro uitgetrokken voor de renovatie, voor een groot deel geschonken door donateurs.