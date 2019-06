Franse justitie: brand Notre Dame niet veroorzaakt door brandstichting

Justitie in Frankrijk heeft geen aanwijzingen dat de brand in de Notre Dame in Parijs het gevolg is van brandstichting. Het onderzoek richt zich nu op mogelijk achterstallig onderhoud als oorzaak van de brand die op 15 april grote schade aanrichtte aan de 850 jaar oude kathedraal, aldus het parket in Parijs.

"Het onderzoek heeft een aantal tekortkomingen aan het licht gebracht, die de omvang van de schade zouden kunnen verklaren. Maar de oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld", maakte procureur Heitz bekend.

De kathedraal stond urenlang in lichterlaaie, maar de brandweer slaagde erin het gebouw voor instorting te behoeden.

Verschillende scenario's

Voor het onderzoek is tot dusver met zo'n honderd mensen gesproken. Verschillende scenario's zijn bestudeerd, "waaronder een storing in de stroomvoorziening of een niet-uitgedoofde sigaret", maar in dit stadium kunnen er geen conclusies worden getrokken, aldus Heitz.

Ten tijde van de brand werd een deel van de kerk gerestaureerd. Direct na de brand werd al gesproken met zo'n dertig mensen die bij die werkzaamheden waren betrokken.

President Macron verklaarde na de brand dat het zo'n vijf jaar gaat duren voor de kathedraal weer is hersteld. Particulieren en bedrijven zegden in totaal 850 miljoen euro aan donaties toe, maar onlangs werd bekend dat daarvan slechts 80 miljoen euro daadwerkelijk binnen is.