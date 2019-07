'Het leven gaat door, ook al is geen dag meer hetzelfde als voor de MH17-ramp'

Naast de toespraak van Broertjes waren er ook toespraken van een nabestaande, een pastoor en de stadsdichter. Nabestaande Martens had het zichtbaar moeilijk toen ze de tekst die over haar omgekomen dochter ging voorlas.

Vijfhuizen

In Vijfhuizen is vanmiddag een grotere besloten herdenkingsbijeenkomst, waar premier Rutte, koning Willem-Alexander en koningin Máxima bij aanwezig zijn. De NOS zendt op NPO 2 vanavond een verslag uit van die herdenkingsdienst. In Vijfhuizen is sinds twee jaar een speciaal herdenkingsbos, voor ieder slachtoffer is een boom geplant.

Het toestel van Malaysia Airlines MH17 werd precies vijf jaar geleden uit de lucht geschoten. Bekijk hieronder een reconstructie: