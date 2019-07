MH17 door de ogen van brandweerman Taras: als een van de eersten op de rampplek

De beelden staan nog op zijn netvlies gebrand: een prachtig veld met zonnebloemen, met ertussen de smeulende brokstukken. Ondercommandant van de brandweer in Donetsk Taras Solodovnik had dienst toen vlucht MH17 werd neergehaald. Hij spoedde zich direct naar de rampplek.

Vandaag is het vijf jaar geleden dat de MH17 in Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Van de 298 mensen in het vliegtuig, onder wie 196 Nederlanders, overleefde niemand de ramp. De afgelopen week vertelde elke dag een nabestaande of direct betrokkene zijn of haar verhaal.

Vandaag het verhaal van Taras. Hij werkt nu in Marioepol, dat zo'n 100 kilometer ten zuiden van Donetsk ligt. Vanuit een zonnebloemveld in de omgeving van zijn nieuwe woonplaats blikt Taras terug op die intense dagen van bergingswerkzaamheden. "Mag ik er kort over zijn? Het was lelijk." Maar trots is hij ook op zijn werk. "Zo konden de nabestaanden ze een laatste eerbetoon geven."