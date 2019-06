Onderzoeksteam: vier MH17-verdachten op internationale opsporingslijsten

Het Joint Investigation Team (JIT) heeft aanhoudingsbevelen uitgevaardigd voor vier personen die worden verdacht van het neerhalen van vlucht MH17 en moord op de 298 passagiers. Het viertal wordt vervolgd en is om die reden op internationale opsporingslijsten geplaatst.

Dat maakte het JIT vandaag bekend op een persconferentie in Nieuwegein. Omdat de vier gezocht worden, maakte het onderzoeksteam ook de namen van de verdachten bekend: Leonid Chartsjenko uit Oekraïne en Oleg Poelatov, Igor Girkin en Sergei Doebinski uit Rusland.

Chartsjenko zou bij het vervoer van de Buk-installatie waarmee MH17 werd neergehaald essentieel zijn geweest. Doebinski was het hoofd van de inlichtingendienst van de pro-Russische rebellen, Poelatov was zijn adjunct. Girkin, die zichzelf ook Igor Strelkov noemt, was de 'minister van Defensie' van de separatisten.

"We houden deze vier verantwoordelijk voor het binnenbrengen van het wapen", zei Fred Westerbeke, coördinator van het JIT.

Getuigenoproep heeft effect

Ook zal het JIT op korte termijn Oekraïne en Rusland vragen dagvaardingen te overhandigen aan de verdachten. Er wordt niet om uitlevering gevraagd, "omdat de grondwet van beide landen het verbiedt om eigen onderdanen uit te leveren".

Daarnaast heeft het onderzoeksteam twee jaar geleden onder meer in Oekraïne een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Dat heeft resultaat opgeleverd. Wat die resultaten precies zijn, is onduidelijk. Het JIT benadrukt dat het bewijs tegen de verdachten pas in de rechtszaal zal worden getoond.

Advocaat Veeru Mewa, die nabestaanden van 102 passagiers bijstaat, laat weten dat het voor zijn cliënten een "enorme opluchting" is dat de zaak gaat beginnen. "Ze hielden er rekening mee dat het JIT niet genoeg zou vinden om te kunnen vervolgen", zegt hij.

Zaak dient op Schiphol

De nabestaanden hoorden eerder vandaag al dat de verdachten zullen worden aangeklaagd voor moord en dat de rechtszaak over het neerhalen van de MH17 begint in maart 2020 in Nederland, in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, die als dependance dient van de rechtbank Den Haag.

Het JIT heeft nog geen hoofdverdachte kunnen aanwijzen, maar sluit niet uit dat later wel te kunnen doen. "Want we starten vandaag weliswaar met de vervolging, maar het onderzoek gaat gewoon door."

Lees hier meer over de vier verdachten: