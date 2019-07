FNV wil uitstel van pensioenkortingen, ondanks akkoord

FNV neemt afstand van een mede door de vakbond gemaakte afspraak in het pensioenakkoord. De vakbond wil dat pensioenfondsen volgend jaar niet hoeven te snijden in de uitkeringen, ondanks het feit dat de financiële positie van de fondsen verslechtert.

"Nu korten zou een drama zijn. Voor de deelnemers, fondsen en zeker ook de politiek", zegt vice-voorzitter Tuur Elzinga in de Telegraaf. "We zijn bezig met de uitwerking van een nieuw pensioencontract. Een van de doelen is om het vertrouwen te herstellen. Nu korten zou een heel slecht begin zijn."

In het pensioenakkoord is afgesproken de regels voor pensioenfondsen op de korte termijn te versoepelen. Fondsen in zwaar weer moeten aan het eind van het jaar een dekkingsgraad boven de 100 hebben in plaats van boven de 104. De gedachte was dat daarmee de kans op korten veel kleiner zou worden.

Twee miljoen metaalmedewerkers

Maar de afgelopen tijd is de financiële positie van fondsen achteruit gehold, mede door de dalende rente. De kans dat de grote pensioenfondsen voor medewerkers in de metaalsector moeten korten, PME en PMT, is toegenomen. Daar zouden twee miljoen (oud-) werknemers door worden geraakt. Verschillende andere grote fondsen dreigen een jaar later te moeten korten.

In stuurgroepen worden de details van het pensioenakkoord de komende tijd uitgewerkt. De FNV wil dat daarop wordt gewacht voordat er wordt gekort.

"In afwachting van de uitwerking moet je nu geen maatregelen nemen die misschien straks niet nodig zijn", zegt Elzinga van de FNV. "Laten we eerst nadenken hoe we dat nieuwe contract gaan invullen en daarna zien of kortingen nodig zijn."

Verschillende pensioenexperts vinden het een slecht idee om kortingen nog langer uit te stellen.